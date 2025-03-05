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Футбол

Мартинес установил новый рекорд Интера по голам в Лиге чемпионов

Аргентинец забил 18 мячей в фуболке "нерадзурри".
Вчера, 22:30
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Нападающий Интера установил новый клубный рекорд.

Накануне "нерадзурри" разобрались с Фейеноордом в плей-офф Лиги чемпионов. Аргентинский нападающий забил второй гол в ворота нидерландцев.

Для Лаутаро забитый мяч стал 18-м в футболке Интера в главном еврокубковом турнире. Он побил рекорд Сандро Маццолы, который записал на свой счет 17

"Гордость – первое слово, которое приходит на ум. Я никогда не мог себе представить, что достигну этой отметки.

Я благодарен Интеру, болельщикам и моим товарищам по команде: без них эти личные цели не были бы достигнуты.

Благодарю семью, которая в Аргентине, жену и детей, которые здесь, в Италии, рядом со мной в трудные времена", - признался нападающий.

Ранее также игроки Арсенала также установили достижение в Лиге чемпионов.

 

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