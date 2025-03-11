Байер - Бавария: Обзор и результат матча Лиги Чемпионов 11.03.2025

Мюнхенцы закрепили свое преимущество и спокойно прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария в гостях встретилась с Байером.

Леверкузенцы подошли к встрече с условиями, которые не способствовали достижению необходимого результата, ведь проиграли разгромно первый поединок, а между матчами травмировался Флориан Вирц.

Тем не менее, первый тайм прошел с небольшим преимуществом "фармацевтов", которое, однако, не удалось конвертировать в забитые мячи.

После перерыва Бавария смогла перевернуть игру в свою пользу. Уже на 52-ой минуте счет в матче открыл Гарри Кейн и, по-сути, лишил команду Хаби Алонсо надежд на проход дальше.

Позже Кейн выступил в роли ассистента, а окончательную точку в двухматчевом противостоянии поставил Альфонсо Дэвис.

Таким образом, Бавария стала еще одним четвертьфиналистом Лиги чемпионов. Напомним, что на ISPORT доступны результаты всех матчей турнира.

Статистика матча Лиги чемпионов Байер - Бавария

Байер - Бавария 0:2

Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71

xG: 1.31 - 2.05

Удары: 17 - 12

Удары в створ ворот: 3 - 5

Владение мячом: 53% - 47%

Байер: Градецки - Артур (Бонифейс, 66), Та, Эрмосо, Инкапье - Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо (Буэндия, 84) - Гарсия (Адли, 66) - Шик.

Бавария: Урбиг - Лаймер (Станишич, 46), Упамекано, Ким Мин Дже, Дэвис - Горецка (Паление, 84), Киммих - Олисе, Мусиала, Коман (Гнабри, 58) - Кейн (Мюллер, 84).

Предупреждения: Эрмосо - Лаймер, Кейн

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