Ключевой игрок Арсенала сможет помочь команде в матче с Реалом

Вингер Арсенала Букайо Сака вернулся к тренировкам, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, англичанин травмировался еще в 17-м туре АПЛ и пропустил немало матчей.

Однако сейчас Сака уже вернулся к полноценнім тренировкам, руководство команды рассчитывает, что футболист сможет сыграть против Реала.

В текущем сезоне Букайо Сака успел провести 24 поединка, в которых отличился 9 голами и 13 ассистами.

Ранее также сообщалось, что УЕФА открыл дело против игроков Реала.

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