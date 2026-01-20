iSport.ua
Манчестер Сити сенсационно проиграл Буде/Глимт

"Горожане" потерпели фиаско в Норвегии.
Сегодня, 21:37       Автор: Антон Федорцив
Буде/Глимт – Манчестер Сити / Getty Images
Буде/Глимт – Манчестер Сити / Getty Images

Команда Пепа Гвардиолы была активна в дебюте. Первым возможность упустил Шерки, выстрел которого с острого угла парировал кипер. Манчестер Сити продолжил контролировать мяч, но конвертировать в голы не мог.

А в середине первого тайма чемпион Норвегии нанес двойной удар. Сначала Хег завершил головой контратаку 2 в 2. Впоследствии он же из центра штрафной замкнул передачу Бломберга после перехвата.

"Горожане" оправились ближе к перерыву. Самый реальный момент имел Холанд, но не попал в створ с нескольких метров. А вот на старте второй половины Доннарумма спас гостей после удара Эвьена.

Но третий пропущенный не обошел Манчестер Сити. Это Хауге получил мяч в средней линии, продвинулся вперед и из полукруга штрафной уложил в девятку. "Горожане" отквитали один гол две минуты спустя – Шерки сориентировался после серии рикошетов.

Впрочем, дальше подопечные Гвардиолы оказались в меньшинстве после удаления Родри. Зацепиться за положительный результат Манчестеру Сити не удалось. Буде/Глимт одержал первую победу, а "горожане" рискуют выпасть из топ-восьмерки.

Статистика матча Буде/Глимт – Манчестер Сити 7-го тура Лиги чемпионов

Буде/Глимт – Манчестер Сити – 3:1
Голы: Хег, 22, 24, Хауге, 58 – Шерки, 60

Ожидаемые голы (xG): 1.35 - 1.15
Владение мячом: 34 % - 66 %
Удары: 8 - 16
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 2 - 9
Фолы: 6 - 9

