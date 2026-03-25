Клубы Лиги 1 просят перенести игры перед матчами в Еврокубках

Cогласуют перенос матчей ПСЖ и Страсбура из-за перспектив полуфиналов.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Лига 1 / Getty Images
Лига 1 / Getty Images

Сообщается, что представители ПСЖ и Страсбура просят перенести игры Лиги 1 между матчами Лиги чемпионов и Лиги конференций с Ливерпулем и Майнцем.

Отмечается, что руководство Лиги 1 одобрит заявку ПСЖ и Страсбура и перенесет их игры перед еврокубками, а именно против Ланса и Бреста соответственно.

Как передает The Times, они заявили, что перспектива выхода двух французских клубов в полуфиналы европейских соревнований повлияет в экономическом плане на чемпионат Франции.

Напомним, что для ПСЖ матч Лиги чемпионов в рамках 1/4 пройдет 8 и 14 апреля, а для Страсбура в рамках Лиги конференций - 9 и 16 апреля.

Ранее хавбек Барселоны высказался о соперниках в Лиге чемпионов в мадридском Атлетико.

Статьи по теме

Реал планирует шесть трансферов. Клуб ищет усиление во все линии Реал планирует шесть трансферов. Клуб ищет усиление во все линии
ПСЖ без Забарного перестрелял Челси ПСЖ без Забарного перестрелял Челси
Оценка Забарного в игре против Монако Оценка Забарного в игре против Монако
ПСЖ с Забарным неожиданно уступил Монако ПСЖ с Забарным неожиданно уступил Монако

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

