Клубы Лиги 1 просят перенести игры перед матчами в Еврокубках

Сообщается, что представители ПСЖ и Страсбура просят перенести игры Лиги 1 между матчами Лиги чемпионов и Лиги конференций с Ливерпулем и Майнцем.

Отмечается, что руководство Лиги 1 одобрит заявку ПСЖ и Страсбура и перенесет их игры перед еврокубками, а именно против Ланса и Бреста соответственно.

Как передает The Times, они заявили, что перспектива выхода двух французских клубов в полуфиналы европейских соревнований повлияет в экономическом плане на чемпионат Франции.

Напомним, что для ПСЖ матч Лиги чемпионов в рамках 1/4 пройдет 8 и 14 апреля, а для Страсбура в рамках Лиги конференций - 9 и 16 апреля.

Ранее хавбек Барселоны высказался о соперниках в Лиге чемпионов в мадридском Атлетико.

