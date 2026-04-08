Атлетико снова победил Барселону на Камп Ноу

В среду, 8 апреля, Барселона принмала дома Атлетико в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команды начали довольно осторожно, так как обе прекрасно осведомлены о возомжностях соперника. А уже на 18-й минуте Рэшфорд открыл счет, но из офсайда.

Затем игра несколько успокоилась, хотя каталонцы и выглядели поярче соперника. А ключевой эпизод матча произошел на 42-й минуте. Кубарси совершил фол последней надежды, получил красную, а со штрафного Альварес наконец открыл счет.

Во втором тайме каталонцы бросили вперед все силы. Однако защита и кипер сумели отвести все угрозы, а на 70-й минуте Серлот удвоил преимущество Атлетико, а заодно и установил окончательный счет.

Барселона - Атлетико 0:2

Голы: Альварес, 45, Серлот, 70

