iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Атлетико снова победил Барселону на Камп Ноу

"Матрацники" получили неплохое преимущество.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Барселона - Атлетико / Getty Images
В среду, 8 апреля, Барселона принмала дома Атлетико в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Команды начали довольно осторожно, так как обе прекрасно осведомлены о возомжностях соперника. А уже на 18-й минуте Рэшфорд открыл счет, но из офсайда.

Затем игра несколько успокоилась, хотя каталонцы и выглядели поярче соперника. А ключевой эпизод матча произошел на 42-й минуте. Кубарси совершил фол последней надежды, получил красную, а со штрафного Альварес наконец открыл счет.

Во втором тайме каталонцы бросили вперед все силы. Однако защита и кипер сумели отвести все угрозы, а на 70-й минуте Серлот удвоил преимущество Атлетико, а заодно и установил окончательный счет.

Барселона - Атлетико 0:2
Голы: Альварес, 45, Серлот, 70

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид

Статьи по теме

Защитник Интера Алессандро Бастони стремится перейти в Барселону Защитник Интера Алессандро Бастони стремится перейти в Барселону
Звезда Барселоны разочарован результатом личной игры в матче с Атлетико Звезда Барселоны разочарован результатом личной игры в матче с Атлетико
Барселона сообщила о травмах игроков после матча с Атлетико Барселона сообщила о травмах игроков после матча с Атлетико
Флик определился с будущим Канселу в Барселоне Флик определился с будущим Канселу в Барселоне

Видео

Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине

Популярное на сайте

Футбол сегодня: Барселона - Атлетико и ПСЖ - Ливерпуль в 1/4 финала Лиги чемпионов, матч Лиги Европы
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:01
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Атлетико снова победил Барселону на Камп Ноу
Лига Чемпионов23:56
ПСЖ без проблем разбил Ливерпуль
Европа23:20
Французский гранд представил обновленный логотип
Европа22:20
Ювентус договорился со Спаллетти
Лига Европы22:07
Лига Европы: Брага и Бетис разошлись ничьей
Украина21:52
Суперлига: Днепр и Харьковские соколы вышли в полуфинал, Говерла и Ровно сыграют третий матч
Другие21:20
Лидер сборной Украины пропустит Евро-2026
Формула 120:22
Антонелли: Отец не хотел, чтобы я занимался гонками
Теннис19:20
Калинина оформила победу в основной сетки турнира в Линце
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK