Андриевский вместо Сидорчука: стартовые составы на матч Динамо - Бенфика

Мирча Луческу произвел две замены по сравнению с прошлой игрой "бело-синих".

В среду, 17 августа, в польском Лодзе состоится первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевское Динамо сойдется с лиссабонской Бенфикой.

Главным вопросом относительно стартового состава киевлян было то, кто заменит дисквалифицированного капитана Сергея Сидорчука. И самый очевидный вариант, который был озвучен в анонсе, сбылся - на поле появится Александр Андриевский.

Также есть еще одно изменение по сравнению с матчем против Штурма: вместо Александра Сироты с первых минут выйдет Денис Попов.

Динамо Киев: Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак - Андриевский, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Шепелев - Беседин.

Запасные: Бойко, Нещерет, Бурда, Караваев, Кравченко, Тымчик, Сирота, Вивчаренко, Боль, Ванат, Яцык, Царенко.

Украинский нападающий "орлов" Роман Яремчук начнет встречу со скамейки запасных.

Бенфика Лиссабон: Влаходимос - Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо - Флорентину, Фернандес, Нерес, Рафа Силва, Жоау Мариу - Рамуш.

Запасные: Лейте, Вертонген, Бах, Яремчук, Диогу Гонсалвеш, Шикинью, Ристич, Вайгль, Муса, Энрике Араужу, Паулу Бернарду, Антониу Силва.

Напомним, что матч Динамо - Бенфика начнется в 22:00 по киевскому времени, а следить за событиями игры можно на ISPORT, благодаря текстовой оналайн-трансляции.