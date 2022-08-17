iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Андриевский вместо Сидорчука: стартовые составы на матч Динамо - Бенфика

Мирча Луческу произвел две замены по сравнению с прошлой игрой "бело-синих".
Сегодня, 21:18
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images
0 0 0

В среду, 17 августа, в польском Лодзе состоится первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевское Динамо сойдется с лиссабонской Бенфикой.

Главным вопросом относительно стартового состава киевлян было то, кто заменит дисквалифицированного капитана Сергея Сидорчука. И самый очевидный вариант, который был озвучен в анонсе, сбылся - на поле появится Александр Андриевский.

Также есть еще одно изменение по сравнению с матчем против Штурма: вместо Александра Сироты с первых минут выйдет Денис Попов.

Динамо Киев: Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак - Андриевский, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Шепелев - Беседин.

Запасные: Бойко, Нещерет, Бурда, Караваев, Кравченко, Тымчик, Сирота, Вивчаренко, Боль, Ванат, Яцык, Царенко.

Украинский нападающий "орлов" Роман Яремчук начнет встречу со скамейки запасных.

Бенфика Лиссабон: Влаходимос - Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо - Флорентину, Фернандес, Нерес, Рафа Силва, Жоау Мариу - Рамуш.

Запасные: Лейте, Вертонген, Бах, Яремчук, Диогу Гонсалвеш, Шикинью, Ристич, Вайгль, Муса, Энрике Араужу, Паулу Бернарду, Антониу Силва.

Напомним, что матч Динамо - Бенфика начнется в 22:00 по киевскому времени, а следить за событиями игры можно на ISPORT, благодаря текстовой оналайн-трансляции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Динамо Киев Бенфика Лиссабон
0 0 0

Статьи по теме

Богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед Богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед
Динамо - Бенфика: онлайн-трансляция матча Динамо - Бенфика: онлайн-трансляция матча
Наставник АЕКа - о противостоянии с Днепром-1: Это очень важный матч, возможность для нас продолжить творить историю Наставник АЕКа - о противостоянии с Днепром-1: Это очень важный матч, возможность для нас продолжить творить историю
Фьюри - о дальнейших планах: Может быть, запишу альбом с Эдом Шираном или Адель Фьюри - о дальнейших планах: Может быть, запишу альбом с Эдом Шираном или Адель
Помочь журналистам

Видео

Феноменальная скорость: Усик показал впечатляющий трюк с монетами
Феноменальная скорость: Усик показал впечатляющий трюк с монетами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Бокс21:43
Фьюри - о дальнейших планах: Может быть, запишу альбом с Эдом Шираном или Адель
Европа21:42
Богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов21:27
Динамо - Бенфика: онлайн-трансляция матча
Лига Чемпионов21:18
Андриевский вместо Сидорчука: стартовые составы на матч Динамо - Бенфика
Европа20:50
Футболист Зари перешел в бельгийский клуб
Водные20:42
Часть сборной Украины по артистическому плаванию вернулась в Харьков
Лига Европы20:27
Наставник АЕКа - о противостоянии с Днепром-1: Это очень важный матч, возможность для нас продолжить творить историю
Европа20:01
Экс-директор МЮ, который хочет выкупить клуб, заявил, что у него нет денег
Европа19:27
Кучер: Цель Днепра-1 - попасть в группу Лиги Европы
НБА19:26
"Пришло время для моей правды": Энтони выпустит документальный сериал о своей карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK