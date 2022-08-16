Отсутствие капитана и противостояние с Яремчуком: анонс матча Динамо - Бенфика

ISPORT рассказывает, где и когда состоится матч Динамо - Бенфика и какие шансы у киевлян на проход в следующий этап Лиги чемпионов.

Можно сказать, что наконец-то возвращается настоящий лигочемпионовский футбол – Динамо и Бенфика сыграют в плей-офф раунде Лиги чемпионов. Победитель этого противостояния выйдет в групповой этап турнира.

Поединок будет номинально домашним для киевлян. Онлайн-трансляция матча Динамо - Бенфика будет доступна на ISPORT.

17 августа 2022 года, начало матча 22:00 по Киеву

Муниципальный стадион Лодзь (Польша)

Где смотреть матч

В рамках пути чемпионов квалификации ЛЧ есть три раунда, которые нужно пройти, чтобы добраться до группового этапа. Динамо - единственная команда, которая стартовала с самого первого раунда и все еще "Остается в игре". Бенфика стартовала в отборе только с третьего раунда, а потому смогла одолеть только одного соперника.

Путь по турниру

Первым оппонентом Динамо стал турецкий Фенербахче, оба матча с которым в основное время закончились вничью. Далее последовал австрийский Штурм, с которым команда Луческу обменялась победами, но также смогла одолеть этого соперника в дополнительное время.

20.07 / Динамо - Фенербахче 0:0

27.07 / Фенербахче – Динамо 1:2 (в дополнительное время)

03.08 / Динамо – Штурм 1:0

09.08 / Штурм Динамо 1:2 (в дополнительное время)

Соперником Бенфики стал датский Миттьюлланд, который не был в состоянии сопротивляться этой команде - две легкие победы португальцев.

02.08 / Бенфика - Миттьюлланд 4:1

09.08 /Митьюлланд - Бенфика 1:3

Перед матчем

Из-за полномасштабного российского вторжения на территорию Украины наш чемпионат до сих пор не стартовал, а потому вся игровая практика Динамо - это те же четыре матча в Лиге чемпионов (если не считать товарищеские спарринги).

В то же время Бенфика уже успела провести два поединка чемпионата Португалии. В первом туре была разгромлена Ароука, а вот в минувшие выходные в очень тяжелом матче удалось одержать минимальную победу над Касса Пиа. К тому же в концовке матча был удален ветеран Отаменди.

У обеих команд есть существенные потерянные центры поля. Луческу в первом матче не сможет рассчитывать на капитана команды – Сергея Сидорчука, перебравшего желтых в прошлых матчах. Также не сможет сыграть и Денис Гармаш, причина та же, но свою "роковую" желтую он вообще получил за споры с арбитром.

У Бенфики повреждение получил Жоао Марио и непонятно, насколько он будет готов участвовать в матче. На старте сезона этот хавбек играет огромную роль в своей команде.

Динамо – Бенфика: ориентированный состав команд

Скорее всего, Мирча Луческу не будет придумывать велосипед и на Бенфику выпустит тот же состав, что и выходил в старте против Штурма, но с одной заменой для Сидорчука.

А кто сможет заменить капитана? Главным претендентом, конечно, является Александр Андриевский, которого румынский специалист выпускал на замену в последнем матче. Тем не менее есть еще вероятность того, что на позицию Сидорчука опустится Шепелев, но тогда Мистеру придется искать кого-то на левый фланг атаки - возможно, Караваев?

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шапаренко, Андриевский – Цыганков, Буяльский, Шепелев – Беседин

Бенфика: Влаходимос - Гилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо - Фернандес. Флорентино, Чикиньо - Рафа Сильва, Рамуш, Нерес

Прогноз

Киевляне одолели обоих соперников в прошлых раундах, но, откровенно говоря, их игра желает гораздо лучшего. На бумаге шансов против этой Бенфики очень мало.

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Чтобы пройти этот барьер, киевлянам необходимо отдать всех себя на футбольном поле, но при этом им еще и должна улыбнуться фортуна.

Тем не менее, хотелось бы ошибаться, но прогноз перед первым матчем будет не утешительным.

Прогноз ISPORT: 0:1