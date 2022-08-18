"В первом тайме могли забить даже больше": Лидер Бенфики оценил победу над Динамо

Жоау Мариу в матче с Динамо / ФК Динамо Киев

Полузащитник Бенфики Жоау Мариу поделился впечатлениями от победы над Динамо (2:0) в рамках квалификации Лиги чемпионов.

По словам игрока, его команда показала яркую и содержательную игру против сильной команды.

"Мы провели очень хороший матч. В первом тайме могли забить даже больше. Поздравляю команду, ведь мы показали отличный футбол против мощного соперника и добыли хороший результат".

Мариу отметил уровень игры подопечных Мирча Луческу.

"Динамо очень качественно владело мячом, грамотно разыгрывало. Во втором тайме уже ощущалась усталость. Мы немного просели, но сохраняли концентрацию, пытались действовать организовано".

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"Второй матч играем дома, поэтому важно было сделать гандикап. Теперь нужно отдать все силы, чтобы пройти в групповой раунд Лиги чемпионов", - приводит слова Мариу O Jogo.

Напомним, ответный матч Бенфика - Динамо состоится во вторник, 23 августа.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Бенфика.