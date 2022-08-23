Вингер Буяльский и выход Караваева: стартовые составы на матч Бенфика - Динамо

Во вторник, 23 августа, в Лиссабоне на Эштадиу да Луж состоится ответная встреча квалификационного раунда Лиги чемпионов между Бенфикой и киевским Динамо.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу был вынужден сделать несколько перестановок после того, как стало известно, что из-за травм не смогут сыграть Виктор Цыганков и Денис Попов. Так, на месте левого вингера сыграет Виталий Буяльский, а на месте Цыганкова выйдет Александр Караваев.

В центре обороны вновь выйдет Александр Сирота - в первой игре в паре с Ильей Забарным вышел именно Попов. Украинский форвард "орлов" Роман Яремчук начнет встречу со скамейки запасных.

Бенфика Лиссабон: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо – Фернандес, Флорентину, Давид Нерес, Жоау Мариу, Рафа Силва – Гонсалу Рамуш.

Запасные: Элтон Лейте, Вертонген, Ба, Яремчук, Диогу Гонсалвеш, Шикинью, Ристич, Вайгль, Муса, Энрике Араужу, Паулу Бернарду, Антониу Силва.

Динамо Киев: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Шепелев, Буяльский – Беседин.

Запасные: Нещерет, Бойко, Боль, Бурда, Ванат, Яцык, Гармаш, Кравченко, Тымчик, Царенко, Дубинчак, Антюх.

Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Напомним, что в первой встрече киевляне уступили со счетом 0:2. Матч Бенфика - Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени