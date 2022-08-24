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Тренер Бенфики: Показали с первой секунды, кто действительно хочет выиграть

Рогер Шмидт подвел итоги противостояния с киевским Динамо.
Сегодня, 07:42
Рогер Шмидт / Getty Images
Рогер Шмидт / Getty Images
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Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт высказался о победе своей команды над Динамо (3:0) в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпинов.

По словам специалиста, его подопечные показали, кто на самом деле хочет выйти в следующий раунд турнира.

"Я доволен выходом в групповой этап. Не только тем, чего мы достигли, но прежде всего тем, как мы этого достигли. Мы – отличная команда, которая заслуживает играть в Лиге чемпионов. Игроки показали с первой секунды, кто действительно хочет выиграть этот матч. Это большое облегчение для всех. Теперь давайте готовиться к игре в Лиге чемпионов".

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"Мы сплочены, есть невероятный дух, игроки очень положительные и любят играть друг с другом. Те, кто не так много играет, поддерживают своих товарищей. Атмосфера очень хорошая, не только в раздевалке, но и на стадионе. Сегодня была отличная атмосфера. Жеребьевка? Мы рады продолжить играть в Лиге чемпионов, теперь давайте просто дождемся жеребьевки и посмотрим", – приводит слова Шмидта Record.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бенфика - Динамо.

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