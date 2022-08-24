Луческу: Не хочу оправдываться, Бенфика превзошла нас в обоих матчах

Главный тренер Динамо Мирча Луческу подвел итоги противостояния с Бенфикой в рамках квалификации Лиги чемпионов.

По словам румынского специалиста, португальский клуб превзошел киевлян в обеих поединках.

"Несколько месяцев наши футболисты даже не ездили домой, не видели родных. Трудно найти другую команду, которая была в такой же ситуации. Увидим, как Бенфика сыграет с другими командами в группе ЛЧ, но она была намного сильнее Динамо. Мы только 28 августа стартуем в УПЛ. Не хочу оправдываться, «Бенфика» превзошла нас в обоих матчах".

Луческу отметил квалификацию игроков Динамо и Бенфики.

"Нельзя допускать столько ошибок. Из-за войны нам пришлось брать игроков из молодежного состава, которые не подготовлены. В защите у нас были 19-летний игрок, 20-летний и 21-летний. Перед игрой я говорил, что Бенфика лучше нас, и мы увидели подтверждение моих слов".

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"Результат мог быть и 0:6, и 0:7. Есть большая разница между командами. Простите, мне очень трудно комментировать такой результат. Первый гол – большая ошибка вратаря, а второй – защитника, отдавшего мяч Рафе Силве. И третий тоже. Бенфика была лучше, поздравляю. Надеюсь, они хорошо выступят в Лиге чемпионов, поскольку играют в очень красивый футбол, с высококлассными талантливыми игроками".

Наставник Динамо отметил цели футболистов киевской команды.

"Мы хотим только одного – продолжать играть в футбол и жить. Мы хотим создать имидж страны, желающей продолжать жить. Спортивные результаты на втором плане, но важно ни в чем не уступать, продолжать чемпионат. Сегодня мы вылетаем из Португалии, потом едем на автобусе в Киев, потому что рейсов в Украине нет. Это не легко. Я верю, что игроки морально восстановятся после этой игры", - приводит слова Луческу maisfutebol.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бенфика - Динамо.