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Встреча друзей: Мюллер оставил трогательное послание Левандовски после жеребьевки Лиги чемпионов

Немец с нетерпением ждет начала группового этапа еврокубкового турнира.
Сегодня, 09:30
Томас Мюллер и Роберт Левандовски / Getty Images
Томас Мюллер и Роберт Левандовски / Getty Images
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В четверг, 25 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой образовались восемь групп по четыре команды.

В одном квартете оказались: Бавария, Барселона, Интер и Виктория Пльзень.

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Футболист немецкого клуба Томас Мюллер записал видеообращение к бывшему одноклубнику Роберту Левандовски, который теперь выступает в Барселоне.

"Какая славная для всех любителей футбола жеребьевка! 

Мистер Левангольски, до скорой встречи в Мюнхене. Вперед, давайте раскачаем Лигу чемпионов!", - сказал немец.

На ISPORT доступны результаты жеребьвки группового этапа Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Барселона бавария Томас Мюллер Роберт Левандовски
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