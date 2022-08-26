Встреча друзей: Мюллер оставил трогательное послание Левандовски после жеребьевки Лиги чемпионов
Немец с нетерпением ждет начала группового этапа еврокубкового турнира.
В четверг, 25 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой образовались восемь групп по четыре команды.
В одном квартете оказались: Бавария, Барселона, Интер и Виктория Пльзень.
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Футболист немецкого клуба Томас Мюллер записал видеообращение к бывшему одноклубнику Роберту Левандовски, который теперь выступает в Барселоне.
"Какая славная для всех любителей футбола жеребьевка!
Мистер Левангольски, до скорой встречи в Мюнхене. Вперед, давайте раскачаем Лигу чемпионов!", - сказал немец.
На ISPORT доступны результаты жеребьвки группового этапа Лиги чемпионов.