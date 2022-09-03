Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Уже совсем скоро донецкий Шахтер начнет свой путь в Лиге чемпионов, выйдя на матч первого тура группового этапа против немецкого РБ Лейпцига.
На официальном сайте "горняков" была опубликована заявка тех игроков, которые будут иметь возможность сыграть в главном еврокубке Старого Света. В окончательной заявке клуба оказалось 27 футболистов.
Вратари: Шевченко, Пузанков*, Пятов, Трубин*.
Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина*, Козик*.
Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков*, Швед, Мудрик*, Зубков, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Очеретько*, Петряк.
Нападающие: Траоре, Сикан*, Кулаков, Топалов.
*Игроки, заявленные по списку Б.
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⚒ Shakhtar’s squad list for the @ChampionsLeague group stage matches ⭐️
Champions League packages for the team games vs Real Madrid, RB Leipzig and Celtic in Warsaw are still on sale: https://t.co/t41LUMVJ6v.
🧡 #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/GBTE7SFKMt
⚒ Shakhtar’s squad list for the @ChampionsLeague group stage matches ⭐️
Напомним, что матч РБ Лейпциг - Шахтер состоится во вторник, 6 сентября. Начало поединка - 22:00 по киевскому времени.