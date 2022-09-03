iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

Игорь Йовичевич определился с теми игроками, которые будут представлять Украину на европейской арене.
Сегодня, 15:47
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
0 0 0

Уже совсем скоро донецкий Шахтер начнет свой путь в Лиге чемпионов, выйдя на матч первого тура группового этапа против немецкого РБ Лейпцига.

На официальном сайте "горняков" была опубликована заявка тех игроков, которые будут иметь возможность сыграть в главном еврокубке Старого Света. В окончательной заявке клуба оказалось 27 футболистов.

Вратари: Шевченко, Пузанков*, Пятов, Трубин*.

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина*, Козик*.

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков*, Швед, Мудрик*, Зубков, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Очеретько*, Петряк.

Нападающие: Траоре, Сикан*, Кулаков, Топалов.

*Игроки, заявленные по списку Б.

Читай также: Заря неожиданно оказалась сильнее Динамо в феерическом матче

Напомним, что матч РБ Лейпциг - Шахтер состоится во вторник, 6 сентября. Начало поединка - 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Лига чемпионов селтик Реал Мадрид Шахтер Донецк РБ Лейпциг групповой этап
0 0 0

Статьи по теме

Соперник Шахтера в ЛЧ устроил разгром в дерби: Селтик эффектно разобрался с Рейнджерс Соперник Шахтера в ЛЧ устроил разгром в дерби: Селтик эффектно разобрался с Рейнджерс
Евробаскет-2022: первый матч Украины и другие Евробаскет-2022: первый матч Украины и другие
Безголевое Мерсисайдское дерби: Эвертон и Ливерпуль поделили очки Безголевое Мерсисайдское дерби: Эвертон и Ливерпуль поделили очки
Салах порадовал своим неожиданным визитом пожилую фанатку Ливерпуля Салах порадовал своим неожиданным визитом пожилую фанатку Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине
Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа17:23
Салах порадовал своим неожиданным визитом пожилую фанатку Ливерпуля
Формула 117:18
Ферстаппен вырвал у Леклера поул Гран-при Нидерландов
Европа16:59
Соперник Шахтера в ЛЧ устроил разгром в дерби: Селтик эффектно разобрался с Рейнджерс
Сборные16:57
Евробаскет-2022: первый матч Украины и другие
Теннис16:54
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Европа16:31
Безголевое Мерсисайдское дерби: Эвертон и Ливерпуль поделили очки
Лига Европы16:00
Фенербахче - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы
Лига Чемпионов15:47
Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Формула 115:26
Гран-при Нидерландов. Третья практика. Леклер снова быстрейший, Ферстаппен - 3-й
Украина15:12
Днепр-1 одержал уверенную победу над Вересом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK