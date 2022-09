Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

Уже совсем скоро донецкий Шахтер начнет свой путь в Лиге чемпионов, выйдя на матч первого тура группового этапа против немецкого РБ Лейпцига.

На официальном сайте "горняков" была опубликована заявка тех игроков, которые будут иметь возможность сыграть в главном еврокубке Старого Света. В окончательной заявке клуба оказалось 27 футболистов.

Вратари: Шевченко, Пузанков*, Пятов, Трубин*.

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина*, Козик*.

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков*, Швед, Мудрик*, Зубков, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Очеретько*, Петряк.

Нападающие: Траоре, Сикан*, Кулаков, Топалов.

*Игроки, заявленные по списку Б.

Читай также: Заря неожиданно оказалась сильнее Динамо в феерическом матче

⚒ Shakhtar’s squad list for the @ChampionsLeague group stage matches ⭐️



Champions League packages for the team games vs Real Madrid, RB Leipzig and Celtic in Warsaw are still on sale: https://t.co/t41LUMVJ6v.



🧡 #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/GBTE7SFKMt — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 3, 2022

Напомним, что матч РБ Лейпциг - Шахтер состоится во вторник, 6 сентября. Начало поединка - 22:00 по киевскому времени.