Степаненко: Лейпциг - качественная немецкая команда с мощными игроками

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий матч с Лейпцигом в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Лейпциг - качественная немецкая команда с мощными игроками, которые демонстрируют быстрый, вертикальный футбол. У них быстрые нападающие, и мы должны быть внимательными и готовыми к этому. Мы много играли с немецкими клубами, и могу сказать, что с ними тяжело, тем не менее мы имели и имеем хорошие результаты в тех поединках. Завтра постараемся показать красивый футбол и добыть результат.

Читай также: Тренер Лейпцига: Шахтер способен создать нам проблемы

Я ничего не говорил молодым игрокам. Помню свои ощущения перед первым матчем в Лиге чемпионов, я очень переживал, но единственное, что я услышал перед игрой: ты готов. Они готовы, Мистер тоже готов, я уверен, так что важно, чтобы они выходили, показывали то, что могут на данный момент, и просто наслаждались атмосферой, уровнем и полными трибунами. Думаю, у них есть все: талант, работоспособность и потенциал, чтобы играть в хороший футбол и добиваться результата.

Тренироваться и играть в условиях войны для нас впервые. Сложно описать свои чувства во время тренировок в Киеве, но день за днем мы подходим к тренировкам в таких условиях вообще без проблем. На тренировке ты должен быть готов к тому, что услышишь звуки тревоги, и тогда нужно уходить в укрытие. Но с каждым днем ты гордишься своей страной. Я тренируюсь и делаю все, что в моих силах, для своей страны. Таков наш путь, таков наш дух, мы должны это побороть", - приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг - Шахтер состоится во вторник, 6 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лейпциг - Шахтер.