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Селтик - Реал Мадрид 0:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео голов и самых ярких моментов победы "бланкос" в Глазго.
Сегодня, 01:00
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images
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Во вторник, 6 сентября состоялся матч первого тура группы F Лиги чемпионов, в котором шотландский Селтик на своем поле принимал мадридский Реал. Победу в поединке праздновали "сливочные" со счетом 3:0.

Потеряв в первом тайме Карима Бензема, подопечные Карло Анчелотти перенесли вопрос о выявлении победителя противостояния на вторую 45-минутку. После перерыва голами отметились Винисиус Жуниор, Лука Модрич и Эден Азар, на счету которого также результативная передача.

Обзор матча

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Селтик - Реал Мадрид 0:3
Голы: Винисиус, 56, Модрич, 60, Азар, 77.

Селтик: Харт - Юранович, Картер-Уикерс, Йенц, Тейлор - О'Райли (Муй, 72), МакГрегор, Хатате (Тернбулл, 72) - Абада (Маэда, 46), Якумакис (Фурухаси, 72), Жота (Хакшабанович, 82).

Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 46), Алаба, Менди - Модрич (Асенсио, 80), Чуамени (Камавинга, 71), Кроос, Вальверде - Бензема (Азар, 30), Винисиус (Родриго, 80).

Предупреждения: Маэда - Менди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов селтик Реал Мадрид
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