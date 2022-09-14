Сольный проход игрока Спортинга и мяч юного дарования Брюгге: все голы дня в Лиге чемпионов

ISPORT показывает все голы, которые были забиты в Лиге чемпионов во вторник, 13 сентября.

Завершились семь матчей второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в которых команды забили 16 голов.

Интересно, что сразу четыре матча завершились с одинаковым счетом 2:0 и только в одном поединке сумели забить обе команды.

Смотрите, как Бавария забивала Барселоне, как Спортинг в самой концовке сумел найти ключи к воротам Льориса и как команда Яремчука и Соболя громила на выезде Порту.

Отметим, что уже сегодня, 14 сентября, состоится матч Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на ISPORT.