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Финал Лиги чемпионов может пройти в США

Турнир может расширить свои рамки.
Сегодня, 11:49
Трофей Лиги чемпионов / Getty Images
Трофей Лиги чемпионов / Getty Images
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Один из следующих финалов главного еврокубкового турнира Лиги чемпионов может пройти в США. Об этом сообщает As.

По информации источника, УЕФА получил предложение от промоутеров США, чтобы провести финал на территории их страны.

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Ожидается, что на следующей неделе состоится заседание на генеральной ассамблее в Стамбуле, где они обсудят потенциальное предложение.

В УЕФА уже сейчас считают, что сотрудничество с США умножило бы продаж спонсорских и телевизионных прав. Союз ранее уже вышел на американский рынок, продав свои английские права компаниям CBS, Viacom и Paramount.

Ранее сообщалось, что УЕФА возбудил дело против Селтика за анти-королевский баннер фанатов на матче против Шахтера.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов уефа
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