Интер - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

Команды встретятся в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

Во вторник, 4 октября, миланский Интер сыграет с Барселоной (Испания) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

Поединок состоится в Милане (Италия) на стадионе Сан-Сиро. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По мнению экспертов, в предстоящем поединке гораздо больше шансов на победу у гостей.

Прогноз на матч Интер - Барселона

На победу итальянской команды можно поставить с коэффициентом 4,40, в то время как триумф Барселоны оценили в 1,79.

На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 4,00.

Аналитики также считают, что предстоящий матч будет голевым. На ТБ 2,5 голов принимают ставки с коэффициентом - 1,59. Что касается стандартных положений, то на ТМ 9,5 угловых можно поставить с коэффициентом - 1,82.

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Отметим, что за всю историю команды играли между собой 16 раз. Лишь две победы у миланской команды (в 1970 и 2010 годах), четыре ничьи и 10 побед у каталонцев.

Напомним, в турнирной таблице группы у команд по три очки за две игры. Барселона и Интер обыграли Викторию Плзень, а также проиграли Баварии.