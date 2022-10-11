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Аллегри: Я никогда не думал об отставке

Итальянец не собирается покидать свой пост.
Вчера, 23:21
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images
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Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от Маккаби Хайфа (0:2) в рамках 4 тура Лиги чемпионов.

"Трудно это объяснить, нужно молчать и работать больше, чем раньше, нужно выйти из этой ситуации.

Сегодня мы провалили тест на характер. Завтра мы возвращаемся, и до дерби мы все останемся в Континассе, это долг перед клубом, болельщиками и перед самими нами. Это дело сердца и страсти, и мне не нравится, то как мы себя проявили.

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Мы должны вернуться к командной игре, потому что мы играем слишком индивидуально. Аньелли говорит, что нам должно быть стыдно? Он совершенно прав, отношение к делу не в порядке. Время от времени нужно сидеть в уединении и смотреть друг другу в глаза.

Когда испытание становится сложнее, оно становится еще прекраснее. Из этой ситуации нужно выйти с мужеством. Я никогда не думал об отставке", – сказал Аллегри на послематчевой пресс-конференции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Массимилиано Аллегри
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