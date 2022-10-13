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Вечная связка Сон-Кейн принесла Тоттенхэму волевую победу над Айнтрахтом

Такой результат позволил команде Антонио Конте возглавить свой квартет.
Сегодня, 00:40
Сон Хын Мин и Харри Кейн / Getty Images
Сон Хын Мин и Харри Кейн / Getty Images
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В среду, 12 октября, в Лондоне состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Тоттенхэм принимал в гостях франкфуртский Айнтрахт. Встреча завершилась волевой победой "шпор" со счетом 3:2.

В первой 45-минутке зрители стали свидетелями сразу четырех голов. На 14-й минуте Даити Камада вывел "орлов" вперед.

Но к концу тайма хозяева поля уже вели в счете 3:1. Сначала Сон Хын Мин с передачи Харри Кейна отметился в воротах Кевина Траппа, после чего уже сам Кейн переиграл с "точки" немецкого голкипера. Завершил дело все тот же Сон.

В середине второй половины за повторное предупреждение с поля был удален защитник гостей Тута.

Но даже в меньшинстве подопечные Оливера Гласнера сумели сократить отставание, усилиями Фарида Алиду.

Окончательный счет поединка мог установить Кейн, но он упустил шанс оформить дубль с пенальти, отправив мяч выше ворот.

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Тоттенхэм - Айнтрахт Ф 3:2
Голы: Сон, 19, 36, Кейн, 28 (пен.) - Камада, 14, Алиду, 87.

Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер (Санчес, 78), Лангле - Эмерсон Роял, Хойбьерг (Хиль, 85), Бентанкур (Биссума, 67), Сессеньон - Ришарлисон (Скипп, 67), Кейн, Сон (Моура, 85).

Айнтрахт Ф: Трапп - Тута, Хасебе (Дина, 69), Ндика - Якич, Роде (Смолчич, 69), Соу, Ленц (Алиду, 69) - Линдстрем, Коло Муани (Борре, 69), Камада (Гетце, 78).

Предупреждения: Дайер, Бентанкур, Сессеньон - Тута, Хасебе, Смолич.

Удаление: Тута (вторая желтая).

На 90+2-й минуте Харри Кейн не реализовал пенальти (выше ворот).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт
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