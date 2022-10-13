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Футбол

Хави: Барселона не заслуживает оставаться в Лиге чемпионов

Испанец назвал причины провальной игры с Интером.
Сегодня, 11:10
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави подвел итоги противостояния с Интером (3:3) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

По словам специалиста, команда сделала все возможное, но игра в обороне желает лучшего.

"Лига чемпионов жестока к нам. Мы много пропускаем во втором тайме, хотя до перерыва показываем отличный футбол. В Мюнхене так было, в Милане, теперь сегодня. Футбол – игра ошибок. Нужно сводить их к минимуму. Мы плохо оборонялись. В первом тайме была прекрасная интенсивность, но сохранить ее не удалось. Мы отдали все, отдали все силы, однако за такие ошибки приходится дорого платить".

Хави заявил, что его команда не заслуживает играть в Лиге чемпионов.

"Мы не зависим от себя, ситуация очень сложная. Если не обыгрывать Интер дома, то команда не заслуживает оставаться в Лиге чемпионов. Это сильнейший удар. Ошибки защитников – ошибки тренера. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле ошибаются – виноват я. Беру на себя полную ответственность. Как болельщик Барселоны я разочарован и злой. В этой Лиге чемпионов мы сами отдали наши очки", - приводит слова Хави Marca.

Отметим, чтобы Барселона вышла в плей-офф Лиги чемпионов команде нужно побеждать Баварию и Викторию, а Интеру терять очки в этих матчах.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - Интер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Барселона хави
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