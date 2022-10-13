Барселона - Интер 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В среду, 13 октября, на Камп Ноу Барселона принимала в гостях миланский Интер в рамках очередного тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды порадовали зрителей голами, завершив матч со счетом 3:3.

В составе итальянцев голами отличились Николо Барелла, Лаутаро Мартинес и Робин Госенс. У каталонцев вновь зажигал Роберт Левандовски, оформивший дубль. Еще один гол на счету Усмана Дембеле.

Обзор матча:

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Барселона - Интер 3:3

Голы: Дембеле, 40, Левандовски, 82, 90+2 - Барелла, 50, Мартинес, 63, Госенс, 89.

Барселона: Тер Штеген - Роберто (Кессье, 72), Пике, Гарсия, Алонсо (Бальде, 72) - Гави (Торрес, 82), Бускетс (Де Йонг, 64), Педри - Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати, 64).

Интер: Онана - Шкриньяр, Де Врей, Бастони (Ачерби, 85) - Думфрис, Барелла (Асллани, 85), Чалханоглу (Госенс, 76), Мхитарян, Димарко (Дармиан, 67) - Мартинес, Джеко (Белланова, 76).

Предупреждения: Дембеле - Мартинес, Де Врей, Мхитарян.

Источник: MEGOGO