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Степаненко: Важно, чтобы все знали о том, что происходит в Украине

Капитан "горняков" рассказал о целях выступлений команды в Лиге чемпионов не только со спортивной стороны.
Сегодня, 16:30
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images
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Во вторник, 25 октября, в Глазго состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Селтик будет принимать в гостях донецкий Шахтер.

Капитан "оранжево-черных" Тарас Степаненко в интервью для BBC рассказал о важности предстоящего поединка не только с футбольной, но и политической точки зрения.

"Каждое крупное спортивное мероприятие помогает людям хоть на время отвлечься от мыслей", — сказал Степаненко. "Иногда можно отвлечься от ситуации, посмотреть футбол и поддержать свою команду".

"Мы стараемся играть в футбол для нашей страны. Мы должны побеждать. Важно, чтобы все знали, что происходит в Украине, и поддерживали страну. Это очень важный посыл. О чем я мечтаю? Мир в Украине. Мы ждем нашей победы. Победы Украины".

Матч Селтик - Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Напомним, что в первой встрече команды не сумели определить победителя, сыграв вничью 1:1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селтик Шахтер Донецк Тарас Степаненко
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