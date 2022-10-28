Эффект Левандовски не сработал: Карикатурист отметил влияние Роберта на игру Барселоны

Польский форвард не помог команде пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Роберт Левандовски в матче с Баварией / Getty Images

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона разгромно проиграла Баварии (0:3), однако до этого поражения стало известно, что каталонцы не выйдут в плей-офф.

Известный карикатурист Омар Момани сделал мультфильм про форварда испанского гранда Роберта Левандовски, который пришел из Баварии текущим летом.

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Художник высмеял "сине-гранатовых", ведь опытный нападающий никак не смог помочь Барселоне добиться успеха.

Примечательно, что в конце мультика бывший одноклубник Левандовски Томас Мюллер, который является другом поляка, посмеялся над Робертом и Барселоной.

Отметим, что ранее карикатурист высмеял вылет Барселоны из Лиги чемпионов.