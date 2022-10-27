Магия Хави не сработала: Карикатурист высмеял вылет Барселоны из Лиги чемпионов

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона разгромно проиграла Баварии (0:3), однако до этого поражения стало известно, что каталонцы не имеют шансы на выход в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Лиги чемпионов из группы вышла мюнхенская Бавария и миланский Интер, который разгромил аутсайдера квартета Викторию (4:0). Таким образом, Барселона заняла досрочное третье место, которое позволяет выступит в Лиге Европы.

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Известный карикатурист Омар Момани решил потроллить испанский клуб, который второй год подряд не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Художник создал мультик, в котором главный тренер команды Хави пытался сделать успешный коллектив, однако его магия не сработала.

"Чаооооооооооо, Барселона снова в Лиге Европы", - написал Момани.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - Бавария.