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"Слишком старый и не в прайме": экс-игрок Ливерпуля и Барселоны показал, что он еще может

Юные соперники легенды каталонцев были наказаны за самоуверенность.
Сегодня, 19:06
Хавьер Маскерано / Getty Images
Хавьер Маскерано / Getty Images
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Хавьер Маскерано в свое время был одним из самых жестких и неуступчивых игроков оборонительного плана. Сначала он цементировал опорную зону в Ливерпуле, после чего занимался тем же в Барселоне, где его даже перевели в центр защиты.

Но ничто не бывает вечно: в 2018 году аргентинец уехал на год в Китай, а затем также на год вернулся на родину, где и завершил карьеру. Однако недавно он доказал, что не растерял свои способности, несмотря на возраст.

Против 38-летнего бывшего футболиста вышли четыре молодых игрока, которые были уверены в том, что они смогут обыграть "старого и медленного" Маскерано один на один. Итог был предсказуем.

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Стоит отметить, что на данный момент Хавьер Маскерано работает тренером. В 2021 году он был назначен на пост главного тренера сборной Аргентины до 20 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль аргентина Хавьер Маскерано
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