Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Видео голов матча 01.11.2022

Во вторник, 1 ноября, Барселона в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов встречалась на выезде с Викторией Пльзень.

Каталонская команда в результативном поединке нанесла чешскому сопернику шестое поражение в квартете, одержав победу со счетом 4:2.

В первом тайме подопечные Хави Эрнандеса сумели дважды поразить ворота Виктории усилиями Маркоса Алонсо и Феррана Торреса. После перерыва в составе хозяев поля дубль на свой счет записал Томаш Хорый, а за "блаугранас" вторым голом отличился Торрес. Окончательный результат встречи установил Пабло Торре.

Барселона, набрав семь очков, заняла третье место в группе и отправилась в Лигу Европы. Виктория финишировала последней с нулем баллов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Виктория - Барселона:

Виктория Пльзень - Барселона 2:4

Голы: Хорый, 51 (пен.), 63 - Маркос Алонсо, 6, Ферран Торрес, 44, 54, Торре, 75

Виктория: Станек - Холик, Хейда, Перница, Емелка (Гавел, 57) - Ндиай (Буха, 57), Калвач (Чермак, 78) - Йирка, Влканова, Пилар (Кронус, 88) - Хорый (Басси, 79)

Барселона: Пенья - Бельерин, Пике, Маркос Алонсо, Альба (Бальде, 57) - Гави, Кессье (Касадо, 67), Торре (Санс, 78) - Рафинья (Дембеле, 78), Фати, Ферран Торрес

Предупреждения: Ндиай, 47 - Гави, 42, Торре, 50, Ферран Торрес, 90+2

Источник: MEGOGO