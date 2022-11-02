iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Видео голов матча 01.11.2022

Вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:58
Ферран Торрес отличился дублем / Getty Images
Ферран Торрес отличился дублем / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 1 ноября, Барселона в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов встречалась на выезде с Викторией Пльзень.

Каталонская команда в результативном поединке нанесла чешскому сопернику шестое поражение в квартете, одержав победу со счетом 4:2.

В первом тайме подопечные Хави Эрнандеса сумели дважды поразить ворота Виктории усилиями Маркоса Алонсо и Феррана Торреса. После перерыва в составе хозяев поля дубль на свой счет записал Томаш Хорый, а за "блаугранас" вторым голом отличился Торрес. Окончательный результат встречи установил Пабло Торре.

Барселона, набрав семь очков, заняла третье место в группе и отправилась в Лигу Европы. Виктория финишировала последней с нулем баллов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Виктория - Барселона:

Виктория Пльзень - Барселона 2:4

Голы: Хорый, 51 (пен.), 63 - Маркос Алонсо, 6, Ферран Торрес, 44, 54, Торре, 75

Виктория: Станек - Холик, Хейда, Перница, Емелка (Гавел, 57) - Ндиай (Буха, 57), Калвач (Чермак, 78) - Йирка, Влканова, Пилар (Кронус, 88) - Хорый (Басси, 79)

Барселона: Пенья - Бельерин, Пике, Маркос Алонсо, Альба (Бальде, 57) - Гави, Кессье (Касадо, 67), Торре (Санс, 78) - Рафинья (Дембеле, 78), Фати, Ферран Торрес

Предупреждения: Ндиай, 47 - Гави, 42, Торре, 50, Ферран Торрес, 90+2

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона видео голов обзор матча Виктория Пльзень
0 0 0

Статьи по теме

Рейнджерс установил антирекорд Лиги чемпионов Рейнджерс установил антирекорд Лиги чемпионов
Ливерпуль - Наполи 2:0 Видео голов матча 01.11.2022 Ливерпуль - Наполи 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022 Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Нападающий Лейпцига пропустит матч с Шахтером, еще один полузащитник - под вопросом Нападающий Лейпцига пропустит матч с Шахтером, еще один полузащитник - под вопросом
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов13:34
Нападающий Лейпцига пропустит матч с Шахтером, еще один полузащитник - под вопросом
Лига Чемпионов13:15
Турнирные таблицы: Лига Чемпионов УЕФА 2022/23
Лига Чемпионов12:51
Шахтер - РБ Лейпциг: смотреть онлайн матч 2.11.2022
Лига Чемпионов12:42
Украинская теннисистка Ястремская поддержала Шахтер перед матчем с Лейпцигом
Лига Чемпионов12:00
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов11:46
"Такого матча еще не было": Йовичевич оценил будущий поединок с Лейпцигом
Лига Чемпионов11:22
Шахтер - РБ Лейпциг: онлайн трансляция матча 2.11.2022 Лиги чемпионов
Лига Чемпионов10:58
Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Видео голов матча 01.11.2022
Лига Чемпионов10:24
Рейнджерс установил антирекорд Лиги чемпионов
Лига Чемпионов09:57
Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK