Ювентус - ПСЖ 1:2 Видео голов матча 02.10.2022 Лиги чемпионов
В среду, 2 ноября, в рамках шестого тура группового этапа ЛЧ в квартете H решалась судьба путевки в Лигу Европы и первого места в группе.
Ювентус не смог победить в своем матче, уступив ПСЖ со счетом 1:2.
После перерыва счет был равным. Голами отметились форвард Килиан Мбаппе и защитник Леонардо Бонуччи.
Во втором тайме точку в поединке установил португальский фулбек парижского клуба Нуну Мендеш.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - ПСЖ:
Ювентус - ПСЖ 1:2
Голы: Бонуччи, 39 - Мбаппе, 13, Мендеш, 69
Ювентус: Щесны - Гатти, Бонуччи, Сандро, Костич, Куадрадо - Фаджоли (Барбьери, 88), Локателли (Суле, 85), Рабьо, Миретти (Кьеза, 74) - Милик.
ПСЖ: Доннарумма – Бернат (Мендеш, 68(, Маркиньос, Рамос, Хакими – Витинья, Руис (Саншеш, 21), Верратти (Данилу, 88)), Солер (Экетике, 68) – Мбаппе, Месси.
Предупреждения: Гатти, Милик, Фаджоли, Верратти.
Источник: MEGOGO