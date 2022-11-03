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Ювентус - ПСЖ 1:2 Видео голов матча 02.10.2022 Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка еврокубка.
Сегодня, 07:49
Ювентус - ПСЖ / Getty Images
Ювентус - ПСЖ / Getty Images
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В среду, 2 ноября, в рамках шестого тура группового этапа ЛЧ в квартете H решалась судьба путевки в Лигу Европы и первого места в группе.

Ювентус не смог победить в своем матче, уступив ПСЖ со счетом 1:2. 

После перерыва счет был равным. Голами отметились форвард Килиан Мбаппе и защитник Леонардо Бонуччи.

Во втором тайме точку в поединке установил португальский фулбек парижского клуба Нуну Мендеш.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - ПСЖ:

Ювентус - ПСЖ 1:2

Голы: Бонуччи, 39 - Мбаппе, 13, Мендеш, 69

Ювентус: Щесны - Гатти, Бонуччи, Сандро, Костич, Куадрадо - Фаджоли (Барбьери, 88), Локателли (Суле, 85), Рабьо, Миретти (Кьеза, 74) - Милик.

ПСЖ: Доннарумма – Бернат (Мендеш, 68(, Маркиньос, Рамос, Хакими – Витинья, Руис (Саншеш, 21), Верратти (Данилу, 88)), Солер (Экетике, 68) – Мбаппе, Месси.

Предупреждения: Гатти, Милик, Фаджоли, Верратти.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСЖ
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