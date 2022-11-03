Пиоли: Милан не должен никого бояться в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер Милана Стефано Пиоли высказался об амбициях клуба в Лиге чемпионов.

"Неважно, с кем мы встретимся в плей-офф, но это в любом случае будет сложно и подстегнет нас.

Мы чемпионы Италии и должны играть в свой футбол, стараясь пройти как можно дальше. Мы не должны никого бояться. Теперь мы переключаемся на Серию А, нужно как можно ближе держаться к Наполи в таблице.

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Мы должны быть амбициозны в Лиге чемпионов и никого не бояться. Кто бы нам ни выпал, Милан будет уверен в себе", – сказал Пиоли в интервью Football Italia.

Напомним, в 6-м туре групповой стадии ЛЧ, Милан разгромил РБ Зальцбург и вышел в плей-офф со второго места в группе.