Пиоли: Милан не должен никого бояться в плей-офф Лиги чемпионов
Итальянский специалист настраивает свой клуб на победу над потенциальным оппонентом.
Главный тренер Милана Стефано Пиоли высказался об амбициях клуба в Лиге чемпионов.
"Неважно, с кем мы встретимся в плей-офф, но это в любом случае будет сложно и подстегнет нас.
Мы чемпионы Италии и должны играть в свой футбол, стараясь пройти как можно дальше. Мы не должны никого бояться. Теперь мы переключаемся на Серию А, нужно как можно ближе держаться к Наполи в таблице.
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Мы должны быть амбициозны в Лиге чемпионов и никого не бояться. Кто бы нам ни выпал, Милан будет уверен в себе", – сказал Пиоли в интервью Football Italia.
Напомним, в 6-м туре групповой стадии ЛЧ, Милан разгромил РБ Зальцбург и вышел в плей-офф со второго места в группе.