Стало известно, сколько Шахтер заработал за выступление в Лиге чемпионов

Донецкая команда в этом сезоне заняла третье место в группе и отправилась в Лигу Европы.

Стало известно, сколько донецкий Шахтер заработал за выступление на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23.

"Горняки", занявшие третье место в своем квартете главного европейского клубного турнира, получили в общем 42 миллиона евро.

Шахтер заработал 15,54 миллиона евро непосредственно за участие в групповом раунде. 20,47 миллиона принес клубный коэффициент в еврокубках за последние десять лет. Еще 5,9 миллиона - за результаты в группе, где команда одержала одну победу и трижды сыграла вничью.

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При этом донецкий клуб не получил деньги из маркетингового пула за распределение телеправ на территории Украины.

Наибольшую сумму на групповом этапе Лиги чемпионов удалось заработать ПСЖ - 98 миллионов евро.

كم مجموع ما حصلت عليه الأندية المشاركة بدوري الأبطال ماليًا من UEFA بعد نهاية دوري المجموعات؟ ومن أكثر نادي تحقيقًا للأموال حتى الآن؟ #UCL



98 مليون لباريس 🇫🇷

97 مليون لمدريد 🇪🇸

90 مليون للسيتي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

88 مليون للبايرن 🇩🇪

84 مليون لتشلسي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/49WYZL7BBt — Abdullah - إقتصاديات كرة (@Napoli_2004) November 3, 2022

Напомним, что Шахтер с шестью очками финишировал в группе на третьей позиции, пропустив вперед мадридский Реал и Лейпциг. Теперь "горняки" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы, а своего следующего соперника, которым станет команда, занявшая второе место на групповом этапе этого турнира, узнают 7 ноября.

Источник: Abdullah - إقتصاديات كرة