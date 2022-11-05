Стало известно, сколько Шахтер заработал за выступление в Лиге чемпионов
Стало известно, сколько донецкий Шахтер заработал за выступление на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23.
"Горняки", занявшие третье место в своем квартете главного европейского клубного турнира, получили в общем 42 миллиона евро.
Шахтер заработал 15,54 миллиона евро непосредственно за участие в групповом раунде. 20,47 миллиона принес клубный коэффициент в еврокубках за последние десять лет. Еще 5,9 миллиона - за результаты в группе, где команда одержала одну победу и трижды сыграла вничью.
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При этом донецкий клуб не получил деньги из маркетингового пула за распределение телеправ на территории Украины.
Наибольшую сумму на групповом этапе Лиги чемпионов удалось заработать ПСЖ - 98 миллионов евро.
كم مجموع ما حصلت عليه الأندية المشاركة بدوري الأبطال ماليًا من UEFA بعد نهاية دوري المجموعات؟ ومن أكثر نادي تحقيقًا للأموال حتى الآن؟ #UCL— Abdullah - إقتصاديات كرة (@Napoli_2004) November 3, 2022
98 مليون لباريس 🇫🇷
97 مليون لمدريد 🇪🇸
90 مليون للسيتي 🏴
88 مليون للبايرن 🇩🇪
84 مليون لتشلسي 🏴 pic.twitter.com/49WYZL7BBt
Напомним, что Шахтер с шестью очками финишировал в группе на третьей позиции, пропустив вперед мадридский Реал и Лейпциг. Теперь "горняки" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы, а своего следующего соперника, которым станет команда, занявшая второе место на групповом этапе этого турнира, узнают 7 ноября.
Источник: Abdullah - إقتصاديات كرة