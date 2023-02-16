"Команда еще только строится": Тренер Челси попытался объяснить поражение от Боруссии Д

Главный тренер Челси Грэм Поттер прокомментировал выездное поражение от дортмундской Боруссии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне немецкая команда одержала минимальную победу над лондонцами благодаря единственному в поединке результативному удару в исполнении Карима Адейеми.

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"В случае с голом прошла контратака после углового. Мы сами были близки к тому, чтобы забить. Это нас надломило. Это разочаровывает, нужно играть лучше. Если же оставить это в стороне, мы играли очень здорово. Просто надо забивать.

Мы показали солидную игру, особенно во втором тайме. Создали много моментов, били по воротам, но, к моему сожалению, пропустили. Считаю, мы доминировали во втором тайме. Сейчас в нашем противостоянии перерыв и нам надо пересобраться.

Все можно оценить по реакции болельщиков. Они настроены на позитив, видят игру команды и здорово ее принимают. Наша команда еще только строится, и мы знаем, что впереди много хорошего. Всегда требуется немного удачи, а так надо продолжать работать. Парни фантастически много трудятся, но сейчас у нас сложный период", - цитирует Поттера официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Челси и Боруссией Д состоится в Лондоне во вторник, 7 марта.

На ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Челси (1:0).