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Айнтрахт - Наполи 0:2 видео голов и лучших моментов матча 21.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка.
Сегодня, 00:29
Айнтрахт - Наполи / Getty Images
Айнтрахт - Наполи / Getty Images

Во вторник, 21 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Айнтрахт принимал Наполи.

Наполи сумел отличиться на 40-й минуте. Форвард клуба Виктор Осимхен отличился с передачи Ирвинга Лосано.

Во второй половине встречи все решило удаление. Хозяева остались вдесятером, чем смогли воспользоваться итальянцы. Защитник Джованни Ди Лоренцо удвоил преимущество своей команды.

В оставшееся время Наполи имел еще пару возможностей, чтобы вновь увеличить отрыв от соперника, однако Айнтрахт сумел сохранить неприятный для себя счет 0:2.

Вашему вниманию видеообзор матча Айнтрахт - Наполи:

Статистика матча Айнтрахт - Наполи в 1/16 финала Лиги чемпионов

Айнтрахт - Наполи 0:2
Голы: Осимхен, 40, Ди Лоренцо, 65

Ожидаемые голы (xG): 0,48 - 2,92
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 5 - 16
Удары в створ: 1 - 9
Фолы: 12 - 13

Айнтрахт: Трапп, Бута (Кнауфф, 69), Якич, Ндика, Тута, Макс, Гетце (Алиду, 81), Соу, Камада, Линдстрем (Борре, 69), Коло-Муани.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 80), Лосано (Элмаз, 80), Осимхен (Симеоне, 84), Кварацхелия (Политано, 84).

Предупреждения: Ким Мин Чжэ (38), Гетце (60), Элмаз (83).

Удаление: Коло-Муани (58).

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