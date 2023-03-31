Женская Лига чемпионов: Вольфсбург и Челси прошли в полуфинал
В четверг, 30 марта, состоялись ответные матчи четвертьфинальной стадии женской Лиги чемпионов.
В первом поединке вечера на футбольном поле сошлись немецкий Вольфсбург и французский ПСЖ.
Команды расписали ничью 1:1, забив оба гола еще на исходе получаса игры. Но за счет победы на везде, футболистки немецкой команды вышли в полуфинал, где встретятся с английским Арсеналом.
Вольфсбург - ПСЖ 1:1 (по сумме двух матчей 2:1)
Голы: Попп, 20 - Диани, 30.
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 11 - 16
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 13 - 7
Атаки: 90 - 99
Вольфсбург: Фромс - Уилмс, Гендрих, Янссен, Раух - Обердорф, Латтвайн, Гут, Попп, Йонсдоттир (Бранд, 90+3) - Рорд (Пайор, 73).
ПСЖ: Бухадди - Лоуренс, Жан-Франсуа, Гейоро, Карчауи - Фазер, Хамрауи, Балтимор (Альберт, 62) - Мартенс (Менгвен, 54), Диани (Вангсгорд, 46), Бахманн (Траоре, 73).
Предупреждения: Обердорф - Карчауи.
В последнем матче 1/4 финала действующий обладатель кубка французский Лион приехал в гости к английскому Челси.
Футболистки французского клуба за 13 минут до конца поединка сумели забить важнейший гол, который перевел игру в овертайм. Во втором экстра-тайме гостям удалось и вовсе выйти вперед.
Но уже на последней добавленной минуте судья после просмотра повтора назначила пенальти в ворота Лиона, который успешно реализовала Марен Мьельде.
После такого удара игрокам Лиона было сложно отойти: они допустили два промаха в серии послематчевых пенальти против одного у Челси.
Таким образом обладатель кубка покинул турнир, а футболистки Челси выиграли путевку в полуфинал на противостояние с испанской Барселоной.
Челси - Лион 1:2 (по сумме двух матчей 2:2, по пен. 4:3)
Голы: Мьельде, 120+8 (пен.) - Жиль, 77, Дабриц, 110.
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 13 - 19
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 16 - 13
Атаки: 98 - 94
Челси: Бергер - Периссет (Мьельде, 73), Бьюкенан, Эрикссон, Картер - Катберт (Флеминг, 111), Льейпольц (Ингл, 71), Рейтен (Канерюд, 91) - Джеймс, Керр, Чарльз.
Лион: Эндлер - Карпентер, Жиль, Ренар, Баха (Моррони, 106) - Винке (Дабриц, 56), Хоран, ван де Донк (Марожан, 106), Маджри (Беко, 73) - Каскарино (Малард, 97), Бруун (Хегерберг, 46).
Предупреждения: Ингл - ван де Донк, Марожан.