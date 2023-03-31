Женская Лига чемпионов: Вольфсбург и Челси прошли в полуфинал

В четверг, 30 марта, состоялись ответные матчи четвертьфинальной стадии женской Лиги чемпионов.

В первом поединке вечера на футбольном поле сошлись немецкий Вольфсбург и французский ПСЖ.

Команды расписали ничью 1:1, забив оба гола еще на исходе получаса игры. Но за счет победы на везде, футболистки немецкой команды вышли в полуфинал, где встретятся с английским Арсеналом.

Источник: Getty Images

Вольфсбург - ПСЖ 1:1 (по сумме двух матчей 2:1)

Голы: Попп, 20 - Диани, 30.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 13 - 7

Атаки: 90 - 99

Вольфсбург: Фромс - Уилмс, Гендрих, Янссен, Раух - Обердорф, Латтвайн, Гут, Попп, Йонсдоттир (Бранд, 90+3) - Рорд (Пайор, 73).

ПСЖ: Бухадди - Лоуренс, Жан-Франсуа, Гейоро, Карчауи - Фазер, Хамрауи, Балтимор (Альберт, 62) - Мартенс (Менгвен, 54), Диани (Вангсгорд, 46), Бахманн (Траоре, 73).

Предупреждения: Обердорф - Карчауи.

В последнем матче 1/4 финала действующий обладатель кубка французский Лион приехал в гости к английскому Челси.

Футболистки французского клуба за 13 минут до конца поединка сумели забить важнейший гол, который перевел игру в овертайм. Во втором экстра-тайме гостям удалось и вовсе выйти вперед.

Источник: Getty Images

Но уже на последней добавленной минуте судья после просмотра повтора назначила пенальти в ворота Лиона, который успешно реализовала Марен Мьельде.

После такого удара игрокам Лиона было сложно отойти: они допустили два промаха в серии послематчевых пенальти против одного у Челси.

Источник: Getty Images

Таким образом обладатель кубка покинул турнир, а футболистки Челси выиграли путевку в полуфинал на противостояние с испанской Барселоной.

Челси - Лион 1:2 (по сумме двух матчей 2:2, по пен. 4:3)

Голы: Мьельде, 120+8 (пен.) - Жиль, 77, Дабриц, 110.

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 13 - 19

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 16 - 13

Атаки: 98 - 94

Челси: Бергер - Периссет (Мьельде, 73), Бьюкенан, Эрикссон, Картер - Катберт (Флеминг, 111), Льейпольц (Ингл, 71), Рейтен (Канерюд, 91) - Джеймс, Керр, Чарльз.

Лион: Эндлер - Карпентер, Жиль, Ренар, Баха (Моррони, 106) - Винке (Дабриц, 56), Хоран, ван де Донк (Марожан, 106), Маджри (Беко, 73) - Каскарино (Малард, 97), Бруун (Хегерберг, 46).

Предупреждения: Ингл - ван де Донк, Марожан.