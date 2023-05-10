iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан без Леау, Интер практически идеален: стартовые составы полуфинала Лиги чемпионов

"Россонери" остались без своего лучшего игрока на важный матч еврокубка против главного соперника.
Сегодня, 20:57
Раздевалка Милана / Getty Images
Раздевалка Милана / Getty Images

В среду, 10 мая, на Сан-Сиро состоится первый матч второго полуфинального противостояния Лиги чемпионов - Милан сыграет с Интером.

Главным вопросом по составам команд было участие в этой игре Рафаэля Леау, который травмировал бедро в поединке с Лацио (2:0). К сожалению, 23-летний португалец так и не успел восстановиться, а потому остался вне заявки "россонери".

А Симоне Индзаги по-прежнему не сможет рассчитывать на Милана Шкриньяра, который не выходил на поле с середины марта.

Милан: Меньян - Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес - Крунич, Тонали, Салемакерс, Беннасер, Диас - Жиру.

Запасные: Миранте, Нава, Балло Туре, Габбия, де Кетеларе, Калулу, Мессиас, Ориги, Побега, Ребич, Тиау.

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони - Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко - Мартинес, Джеко.

Запасные: Ханданович, Кордаз, Асллани, Белланова, Брозович, Гальярдини, Госенс, Д'Амброзио, Де Врей, Дзанотти, Корреа, Лукаку.

Читай также: Варди: Если Лестер останется в АПЛ, это будет моим главным достижением в карьере

Стартовый свисток поединка между Миланом и Интером запланирован на 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Милан рафаэль леау

Статьи по теме

Джеко - второй самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов Джеко - второй самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов
Джеко стал седьмым игроком, забившим 20+ голов в ЛЧ после 30 Джеко стал седьмым игроком, забившим 20+ голов в ЛЧ после 30
Милан - Интер: смотреть онлайн трансляцию матча 10.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов Милан - Интер: смотреть онлайн трансляцию матча 10.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Яннис впервые отреагировал на увольнение Буденхольцера из Милуоки Яннис впервые отреагировал на увольнение Буденхольцера из Милуоки
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:54
Джеко - второй самый возрастной автор гола в полуфинале Лиги чемпионов
Европа22:49
Джеко стал седьмым игроком, забившим 20+ голов в ЛЧ после 30
НБА22:42
Яннис впервые отреагировал на увольнение Буденхольцера из Милуоки
Лига Чемпионов22:35
Шевченко присутствует на матче Милан - Интер вместе с Джоковичем
Европа22:20
Определилась дата судебного решения о 15-очковом штрафе Ювентуса
Формула 121:59
Стало известно, когда Риккардо вернется за руль болида Формулы 1
Европа21:58
Месси отреагировал на уход Бускетса из Барселоны
Лига Чемпионов21:54
Милан - Интер: смотреть онлайн трансляцию матча 10.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа21:40
Реал планирует подписать будущим летом и Мбаппе, и Беллингема
Европа21:30
Хавбек ПСЖ намерен перейти в Ювентус из-за критики фанатов клуба в его адрес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK