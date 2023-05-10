Милан без Леау, Интер практически идеален: стартовые составы полуфинала Лиги чемпионов

"Россонери" остались без своего лучшего игрока на важный матч еврокубка против главного соперника.

В среду, 10 мая, на Сан-Сиро состоится первый матч второго полуфинального противостояния Лиги чемпионов - Милан сыграет с Интером.

Главным вопросом по составам команд было участие в этой игре Рафаэля Леау, который травмировал бедро в поединке с Лацио (2:0). К сожалению, 23-летний португалец так и не успел восстановиться, а потому остался вне заявки "россонери".

А Симоне Индзаги по-прежнему не сможет рассчитывать на Милана Шкриньяра, который не выходил на поле с середины марта.

Милан: Меньян - Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес - Крунич, Тонали, Салемакерс, Беннасер, Диас - Жиру.

Запасные: Миранте, Нава, Балло Туре, Габбия, де Кетеларе, Калулу, Мессиас, Ориги, Побега, Ребич, Тиау.

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони - Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко - Мартинес, Джеко.

Запасные: Ханданович, Кордаз, Асллани, Белланова, Брозович, Гальярдини, Госенс, Д'Амброзио, Де Врей, Дзанотти, Корреа, Лукаку.

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Стартовый свисток поединка между Миланом и Интером запланирован на 22:00 по киевскому времени.