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Пиоли - о поражении Интеру: Это футбол. Нужно верить дальше

Наставник Милана остается осторожно оптимистичным в преддверии ответного матча.
Сегодня, 00:55
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

В рамках первого поединка полуфинала Лиги чемпионов Милан проиграл Интеру со счетом 0:2.

Наставник хозяев Стефано Пиоли поделился мыслями о прошедшем матче.

Итальянец считает, что его команде не повезло и она была лучше во втором тайме.

"Интер играл лучше в первом тайме и забил дважды. Мы играли лучше во втором тайме и не забили. Это футбол. Надо верить", - заявил специалист на послематчевом интервью

Напомним, что ответная встреча состоится менее чем через неделю, 16 мая, в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Интер впервые победил Милан в рамках ЛЧ

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