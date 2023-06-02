Финал Лиги чемпионов может получить другого арбитра, нынешнего обвиняют в гомофобии

Польский арбитр Шимон Марчиняк может быть отстранен от судейства финального матча ЛЧ между Манчестер Сити и Интером, пишет The Guardian.

В конце мая 42-летний судья принял участие в конференции, организованный польским бизнесменом Славомиром Метценом, который является лидером ультраправой партии Новая надежда.

После этого в адрес Марчиняка посыпались обвинения в ксенофобои и гомофобии, а организация Never Again уже подала официальное прошение в УЕФА.

Теперь Марчиняка, у которого за все годы судейства была безупречная репутация, может быть отстранен от судейства финального матча ЛЧ.

Поляк уже ответил на обвинения, заявив, что он всегда ставил честную игру и уважение к другим людям превыше всего и никогда не был расистом или гомофобом.

Ранее, напомним, директор Ромы раскритиковал главного арбитра финального матча ЛК.