iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Финал Лиги чемпионов может получить другого арбитра, нынешнего обвиняют в гомофобии

Шимон Марчиняк оказался в центре расистского скандала.
Сегодня, 13:36
Шимон Марчиняк / Getty Images
Шимон Марчиняк / Getty Images

Польский арбитр Шимон Марчиняк может быть отстранен от судейства финального матча ЛЧ между Манчестер Сити и Интером, пишет The Guardian.

В конце мая 42-летний судья принял участие в конференции, организованный польским бизнесменом Славомиром Метценом, который является лидером ультраправой партии Новая надежда.

После этого в адрес Марчиняка посыпались обвинения в ксенофобои и гомофобии, а организация Never Again уже подала официальное прошение в УЕФА.

Теперь Марчиняка, у которого за все годы судейства была безупречная репутация, может быть отстранен от судейства финального матча ЛЧ.

Поляк уже ответил на обвинения, заявив, что он всегда ставил честную игру и уважение к другим людям превыше всего и никогда не был расистом или гомофобом.

Ранее, напомним, директор Ромы раскритиковал главного арбитра финального матча ЛК.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шимон Марчиняк

Статьи по теме

УЕФА не стала отстранять Марчиняка от финала ЛЧ УЕФА не стала отстранять Марчиняка от финала ЛЧ
Польский арбитр обслужит финальный матч Лиги чемпионов Польский арбитр обслужит финальный матч Лиги чемпионов
Марчиняк: Когда забивал Мбаппе, на поле было 7 запасных французов Марчиняк: Когда забивал Мбаппе, на поле было 7 запасных французов
Матч Динамо - Гент обслужит польская бригада арбитров Матч Динамо - Гент обслужит польская бригада арбитров
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов15:52
УЕФА не стала отстранять Марчиняка от финала ЛЧ
НБА15:52
Филадельфия объявила о назначении Нерса
Формула 115:41
Гран-при Испании: Первая практика. Ферстаппен - 1-й, два Альпин и Де Врис попали в топ-5
НБА15:33
НБА готова вынести вердикт по делу Моранта
Европа15:20
Влахович объявил о своем намерении покинуть Ювентус
Бокс14:55
"Нам гарантировали, что бой состоится": Промоутер Джошуа сделал заявление о поединке с Уайлдером
Европа14:42
ПСЖ без Месси анонсировал поединок против команды Криштиану
Бокс14:27
Хирн предложил соперника Фьюри
Формула 114:06
Феррари привезла солидные обновления болида в Барселону
Бокс13:59
Джервонта Дэвис оказался за решеткой, нарушив условия домашнего ареста
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK