Польский арбитр обслужит финальный матч Лиги чемпионов

Хотя бы о качестве судейства не придеться беспокоиться.

Польский аритр Шимон Марчиняк и его команда были назначены на финальный матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером.

Напомним, что финал ЛЧ пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Состав бригады: Павел Сокольницкий, Томаш Листкевич, Иштван Ковач, Томаш Квятковский (ВАР) и Бартош Франковский (помощник арбитра ВАР).

Отметим, что именно эта бригада арбитров под началом Марчиняка работала на ответном матче полуфинальной стадии между Ман Сити и Реалом.

Кроме того Шимон Марчиняк обслуживал финальный матч ЧМ-2022 в Катаре между Францией и Аргентиной. Также в прошлом году польский арбитр был признан лучшим судьей по версии IFFHS.

Ранее, напомним, неприятный инцидент с арбитром произошел на матче молодежных составов Руха и Львова.