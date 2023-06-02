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УЕФА не стала отстранять Марчиняка от финала ЛЧ

Арбитр принес свои официальные извинения.
Сегодня, 15:52
Шимон Марчиняк / Getty Images
Шимон Марчиняк / Getty Images

Шимон Марчиняк все-таки рассудит финальный матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером.

Напомним, ранее разразился скандал после того, как польский арбитр посетил окнференцию ультраправой польской партии.  После этого Марчиняка обвинили в расизме и гомофобии.

Позднее УЕФА выступила с заявлением, объявив, что было проведено расследование, и по его итогам Марчиняк остается главным аритром финала ЛЧ.

"УЕФА тщательно расследовал обвинения, связанные с участием Шимона Марчиняка в мероприятии. УЕФА и все футбольное сообщество со всей серьезностью относятся к этим обвинениям, поскольку мы однозначно отвергаем ценности, продвигаемые группой, связанной с этой конференцией.

После проведения тщательной проверки мы получили заявление от Марчиняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в этом мероприятии.

После заявления Марчиняка УЕФА принимает от него глубокие извинения и разъяснения. На основании предоставленной информации УЕФА подтверждает, что Марчиняк выполнит свою роль арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года", – говорится в заявлении УЕФА.

Ранее также стало известно, что в лижайшее время УЕФА примет решение по отстранению Барселоны от еврокубков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шимон Марчиняк

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