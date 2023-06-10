"Хотим добиться чего-то более невероятного": Де Брюйне высказался о финале Лиги чемпионов

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне прокомментировал будущее противостояние с миланским Интером в финале Лиги чемпионов.

Матч будет сыгран в субботу, 10 июня, в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка и начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Мы участвовали в этом турнире, но пока так и не смогли его выиграть. Чувствую, что мы были стабильны в Лиге чемпионов, и нам просто нужно найти способ выиграть ее в первый раз. Это станет грандиозным успехом для игроков, клуба и болельщиков.

Читай также: "Я счастлив с супругой": Де Брюйне с юмором отреагировал на вопрос о Холанде

Мы много работаем, чтобы демонстрировать максимум своих способностей. Нам удалось выиграть много матчей и трофеев на внутренней арене. Все знают, как мы играем, как мы устроены как команда, в атаке и обороне. Просто постараемся сделать то же, что и всегда.

Я очень доволен тем, чего мы добились как команда. Мы хотим сделать следующий шаг, чтобы добиться чего-то еще более невероятного. Мы многого добились как команда и демонстрировали при этом красивый футбол, так что я счастлив", - цитирует Де Брюйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер.