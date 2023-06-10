iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Хотим добиться чего-то более невероятного": Де Брюйне высказался о финале Лиги чемпионов

Манчестер Сити встретится в решающем матче с Интером.
Сегодня, 10:58
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне прокомментировал будущее противостояние с миланским Интером в финале Лиги чемпионов.

Матч будет сыгран в субботу, 10 июня, в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка и начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Мы участвовали в этом турнире, но пока так и не смогли его выиграть. Чувствую, что мы были стабильны в Лиге чемпионов, и нам просто нужно найти способ выиграть ее в первый раз. Это станет грандиозным успехом для игроков, клуба и болельщиков.

Читай также: "Я счастлив с супругой": Де Брюйне с юмором отреагировал на вопрос о Холанде

Мы много работаем, чтобы демонстрировать максимум своих способностей. Нам удалось выиграть много матчей и трофеев на внутренней арене. Все знают, как мы играем, как мы устроены как команда, в атаке и обороне. Просто постараемся сделать то же, что и всегда.

Я очень доволен тем, чего мы добились как команда. Мы хотим сделать следующий шаг, чтобы добиться чего-то еще более невероятного. Мы многого добились как команда и демонстрировали при этом красивый футбол, так что я счастлив", - цитирует Де Брюйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Интер Милан

Статьи по теме

"Мы в шаге от цели": Форвард Интера оценил шансы команды в финале Лиги чемпионов "Мы в шаге от цели": Форвард Интера оценил шансы команды в финале Лиги чемпионов
Турецкий клуб предложил контракт нападающему Интера Турецкий клуб предложил контракт нападающему Интера
Манчестер Сити - Интер: где смотреть финал Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер: где смотреть финал Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов11:52
Манчестер Сити - Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов
Бокс11:40
Катмен Ломаченко назвал потенциального соперника Василия
Бокс11:26
Уайлдер сообщил, когда собирается провести следующий бой
Лига Чемпионов11:15
"Против Интера нужно сыграть на максимум": Холанд высказался о финале Лиги чемпионов
Лига Чемпионов10:58
"Хотим добиться чего-то более невероятного": Де Брюйне высказался о финале Лиги чемпионов
Бокс10:50
Уайлдер оценил возможность боя между Фьюри и Усиком в Саудовской Аравии
Бокс10:25
Майк Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни
Лига Чемпионов10:21
"Мы в шаге от цели": Форвард Интера оценил шансы команды в финале Лиги чемпионов
Европа10:00
Это расизм? Винисиуса "забыли" представить на финале НБА
Европа09:42
Турецкий клуб предложил контракт нападающему Интера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK