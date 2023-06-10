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Тренер Интера: Мы кое-что подготовили, чтобы остановить Холанда

У коллектива Симоне Индзаги, похоже, есть сюрприз для норвежца.
Сегодня, 12:21
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Наставник миланского Интера Симоне Индзаги поделился ожиданиями от главного матча своей команды в сезоне, финала Лиги чемпионов.

По словам итальянского специалиста, "нерадзурри" будет тяжело вписать себя в историю,но они попытаются это сделать.

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"Хорошо понимаем, как мы должны сыграть. Знаем, что Манчестер Сити - лучшая команда в мире на данный момент. Мы гордимся, что прошли такой путь. Постараемся сохранить концентрацию на высоком уровне и свести ошибки к минимуму.

Это наш 57-й матч в сезоне. Предыдущие 56 позволили нам добраться до этого финала. Трудности помогли нам вырасти. Мы заслуженно проиграли некоторые матчи, в других мы заслуженно взяли верх. Мы приложили большие усилия, и эти усилия привели нас в Стамбул.

Мы не расслаблены, а полностью сконцентрированы на игре. Будем плотно бороться с действительно сильным соперником. Полузащита будет очень важна, но не только она. Нам нужны ноги, голова и сердце. Нужно быть способными сделать тот дополнительный рывок, не терять остроты и искать дополнительный источник энергии.

У нас есть возможность вписать себя в историю этого клуба. Это непросто, но мы постараемся. Знаем, что этот матч значит для Интера, для клуба, для болельщиков. Наши болельщики всегда были с нами. Мы чувствуем большую ответственность".

Также Индзаги не обошел стороной и лидера "горожан" Эрлинга Холанда. По его словам, у Интера есть кое-что, чтобы нейтрализовать норвежца.

"Знаем, насколько силен Холанд. Мы кое-что подготовили, чтобы сдержать его. Но вся команда должна хорошо сыграть, чтобы не дать ему и Сити сыграть в полную силу. Сити прекрасно атакует и хорошо защищается. Постараемся сыграть в свою игру.

Мы практиковали пенальти в течение всего года, и на тренировке снова отработаем.

Еще недавно мне пришлось выбирать состав, и у меня возникли вопросы. Иметь возможность выбирать между игроками - большая роскошь. Мне повезло, что я тренирую футболистов, которые могут участвовать в таких матчах. У нас в команде сочетание молодых и опытных футболистов, которые играли в ряде финалов. Все решают детали", - сказал итальянец

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Симоне Индзаги

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