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Финал Лиги чемпионов четвертый год подряд завершился с идентичным счетом

Манчестер Сити и Интер повторили результат предыдущих трех сезонов.
Сегодня, 10:55
Манчестер Сити выиграл Лигу чемпионов / Getty Images
Манчестер Сити выиграл Лигу чемпионов / Getty Images

В субботу, 10 июня, в Стамбуле состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити противостоял Интеру.

Подопечные Хосепа Гвардиолы стали триумфаторами турнира, одолев в главном поединке сезона итальянского соперника со счетом 1:0 благодаря голу Родри в середине второго тайма.

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Примечательно, что идентичный результат в финалах Лиги чемпионов фиксируется уже четвертый год подряд.

Так, в предыдущих трех решающих поединках турнира Реал с таким счетом победил Ливерпуль, Челси обыграл Манчестер Сити, а Бавария оказалась сильнее ПСЖ.

Финалы Лиги чемпионов:

  • 2020: Бавария - ПСЖ 1:0
  • 2021: Челси - Манчестер Сити 1:0
  • 2022: Реал - Ливерпуль 1:0
  • 2023: Манчестер Сити - Интер 1:0

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор финального матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер (1:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Интер Милан

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