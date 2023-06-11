Финал Лиги чемпионов четвертый год подряд завершился с идентичным счетом

В субботу, 10 июня, в Стамбуле состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити противостоял Интеру.

Подопечные Хосепа Гвардиолы стали триумфаторами турнира, одолев в главном поединке сезона итальянского соперника со счетом 1:0 благодаря голу Родри в середине второго тайма.

Читай также: Гвардиола - первый тренер в истории, оформивший несколько треблов

Примечательно, что идентичный результат в финалах Лиги чемпионов фиксируется уже четвертый год подряд.

Так, в предыдущих трех решающих поединках турнира Реал с таким счетом победил Ливерпуль, Челси обыграл Манчестер Сити, а Бавария оказалась сильнее ПСЖ.

Финалы Лиги чемпионов:

2020: Бавария - ПСЖ 1:0

- ПСЖ 1:0 2021: Челси - Манчестер Сити 1:0

- Манчестер Сити 1:0 2022: Реал - Ливерпуль 1:0

- Ливерпуль 1:0 2023: Манчестер Сити - Интер 1:0

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор финального матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер (1:0).