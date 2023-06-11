Финал Лиги чемпионов четвертый год подряд завершился с идентичным счетом
В субботу, 10 июня, в Стамбуле состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити противостоял Интеру.
Подопечные Хосепа Гвардиолы стали триумфаторами турнира, одолев в главном поединке сезона итальянского соперника со счетом 1:0 благодаря голу Родри в середине второго тайма.
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Примечательно, что идентичный результат в финалах Лиги чемпионов фиксируется уже четвертый год подряд.
Так, в предыдущих трех решающих поединках турнира Реал с таким счетом победил Ливерпуль, Челси обыграл Манчестер Сити, а Бавария оказалась сильнее ПСЖ.
Финалы Лиги чемпионов:
- 2020: Бавария - ПСЖ 1:0
- 2021: Челси - Манчестер Сити 1:0
- 2022: Реал - Ливерпуль 1:0
- 2023: Манчестер Сити - Интер 1:0
Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор финального матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер (1:0).