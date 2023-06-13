23 уникальных футболиста: Назовите всех игроков, выигрывавших Лигу чемпионов с разными клубами
ISPORT предлагает вспомнить всех, кому покорилось данное достижение.
Совсем недавно Манчестер Сити удалось наконец-то выиграть Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче Интер (1:0).
Одному из игроков "горожан" удалось во второй раз в карьере поднять над головой "ушастого", а впервые этот игрок выиграл трофей в Ливерпуле.
Редакция ISPORT решила проверить своих читателей на знание всех футболистов, кому удавалось завоевать Лигу чемпионов с разными клубами.
Напомним, помимо победы в главном еврокубке, "горожане" также завоевали требл.
Ранее карикатурист оригинально поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов.