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23 уникальных футболиста: Назовите всех игроков, выигрывавших Лигу чемпионов с разными клубами

ISPORT предлагает вспомнить всех, кому покорилось данное достижение.
Сегодня, 10:25
Голкиперы Ман Сити / Getty Images
Голкиперы Ман Сити / Getty Images

Совсем недавно Манчестер Сити удалось наконец-то выиграть Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче Интер (1:0).

Одному из игроков "горожан" удалось во второй раз в карьере поднять над головой "ушастого", а впервые этот игрок выиграл трофей в Ливерпуле.

Редакция ISPORT решила проверить своих читателей на знание всех футболистов, кому удавалось завоевать Лигу чемпионов с разными клубами.

Напомним, помимо победы в главном еврокубке, "горожане" также завоевали требл.

Ранее карикатурист оригинально поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов.

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