Барселона предварительно допущена к ЛЧ в сезоне 2023/24

Расследование по "делу Негрейры" пока приостановлено.

Каталонский клуб временно допущен к участию в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

Решение апелляционного комитета УЕФА опубликовано на официальном сайте союза, а расследование по делу каталонцев пока приостановлено.

В течение некоторого времени клуб обязан информировать инспекторов, которые ответственны за это дело, о ходе проводимых расследований и предоставлять им все документы и сведения, которые они запрашивают.

По завершении расследования нспекторы отправят дополнительный отчет в апелляционный комитет УЕФА, и тогда будет принято окончательное решение.

При этом отметим, что дело могут возобновить в любой момент с подачи УЕФА или любого из ответственных инспекторов.

Ранее, напомним, стало известно, что легенда Манчестер Сити завершил футбольную карьеру.

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