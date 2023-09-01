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Соперник Шахтера по группе Лиги чемпионов объявил о продлении контракта с главным тренером

Знаменитый в прошлом футболист продолжит свою работу во главе бельгийского коллектива.
Сегодня, 19:15
Марк Овермарс и Марк ван Боммель / https://twitter.com/official_rafc
Марк Овермарс и Марк ван Боммель / https://twitter.com/official_rafc

Антверпен договорился о продлении сотрудничества с главным тренером Марком ван Боммелем, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Нидерландский наставник поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать до лета 2025 года. Прежнее соглашение истекало через год.

В свой первый же сезон во главе "красных" ван Боммель помог команде завоевать национальный дубль, после чего добавил еще и Суперкубок.

Напомним, что по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Антверпен попал в одну группу с донецким Шахтером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антверпен марк ван боммель

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