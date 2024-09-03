Бенфика Трубина активно ищет тренера - на радарах "орлов" звездный итальянец, экс-тренер Монако и другие

Марк Ван Боммель, Бруно Лаге, Леонардо Жардим и Массимилиано Аллегри находятся на радарах "орлов".

На днях португальская Бенфика объявила о прекращении сотрудничества с покинувшим пост главного тренера команды Рогером Шмидтом. Клуб активно занимается поиском нового тренера.

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Как сообщает Foot Mercato, главным претендентом на вакантную должность является итальянский специалист Массимилиано Аллегри, который в свое время работал в Милане, Ювентусе и других клубах.

По данным источника, агент итальянского тренера Джованни Бранчини находится в Лиссабоне специально для переговоров о возможности сотрудничества.

Отметим, что претендентами на должность руководителя Бенфики, кроме Аллегри, являются Марк Ван Боммель, Бруно Лаге, Леонардо Жардим.

Напомним, нынешний сезон "орлы" начали не лучшим образом. Бенфика набрала 5 очков в четырех матчах национального чемпионата.

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