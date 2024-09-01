Трубин остался без главного тренера - Бенфика уволила немецкого специалиста

Португальская Бенфика, в составе которой выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, официально объявила об увольнении Рогера Шмидта с должности главного тренера команды.

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Об увольнении специалиста сообщил президент клуба Руй Кошта клуба на пресс-конференции. Передает клубный сайт "орлов".

Стоит отметить, что немецкий специалист работал в португальском клубе с июля 2022 года. Под его руководством команда сыграла 115 матчей, став чемпионом Португалии в сезоне 2022/23, а также завоевав Суперкубок Португалии 2023 года.

Нынешний сезон "орлы" начали не лучшим образом. Бенфика набрала 5 очков в четырех матчах национального чемпионата.

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