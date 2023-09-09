Ворскла - Осиек 3:0: обзор матча и результат игры 09.09.2023

Футболистки полтавского клуба добыли победу и прошли в финальный раунд квалификации турнира.

В субботу, 9 сентября, в Сараево на Олимпийском стадионе Асим Ферхатович-Хасе состоялся матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов, в котором встретились украинская Ворскла и хорватский Осиек.

После поединка прошлого раунда, где в голевой перестрелке по итогам дополнительного времени была обыграна эстонская Флора, эта встреча оказалась довольно простой.

Уже в первом тайме вопрос о победительнице можно было считать закрытым, так как полтавчанки отправили в ворота оппоненток сразу три гола.

В первые полчаса игры голами отметились Вероника Андрухив и Ирина Котяш. Все та же Андрухив затем забила гол в раздевалку, доведя счет до разгромного.

После перерыва представительницы хорватского коллектива перехватили инициативу, но им не удалось отметиться даже голом престижа.

В итоге Ворскла одержала победу и прошла в финальный раунд квалификации.

Статистика матча Ворскла - Осиек квалификации женской Лиги чемпионов

Ворскла - Осиек 3:0

Голы: Андрухив, 13, 45+3, Котяш, 27.

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 15 - 14

Атаки: 65 - 79

Ворскла: Самсон - Шайнюк, Корсун (Кулеба, 85), Котик, Подольская (Войт, 85) - Петрик, Осипян (Давиденко, 77), Андрухив (Радионова, 85), Калинина, Котяш (Кравчук, 68) - Козлова.

Осиек: Белай - Бойчич (Баришич, 90+3), Невркла, Кунстек (Вуядин, 60), Живкович - Булут (Шалек, 72), Лубина, Йощак (Жулевич, 90+2), Медич (Маричич, 90+3) - Лойна, Балич.

Предупреждения: Кунстек, Лойна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!