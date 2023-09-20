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"Это было досадно": Ван Леувен оценил поражение Шахтера от Порту

Наставник "горняков" высказался о старте группового этапа Лиги чемпионов.
Сегодня, 09:13
Патрик ван Леувен / ФК Шахтер Донецк
Патрик ван Леувен / ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен прокомментировал поражение своей команды в матче с Порту (1:3) в Лиге чемпионов.

Специалист заявил, что Сикан заслужил на второй шанс, несмотря на то, что он стал виновником пропущенного гола.

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"Думаю, Даниил начал хорошо, используя свою скорость. В случае со вторым голом он совершил ошибку, думая, что сможет выбить мяч и поменять фланг, но это было неправильное решение, которое привело к пропущенному голу. Я также думаю, что не было необходимости менять его в перерыве – должны были дать ему шанс исправиться, чтобы увидеть, сможем ли мы еще как-нибудь воспользоваться его скоростью".

Леувен отметил разницу португальской и украинской команды.

"Считаю, что есть разница в качестве, опыте, но всегда есть возможность. Я не думаю, что если бы мы не ошибались, то не пропустили бы, но, думаю, мы больше оставались бы в игре. Мои футболисты могли бы чувствовать себя увереннее в таком случае. Мы пропустили первый гол, хорошо отреагировали и сравняли счет, но все же пропустили второй слишком быстро. Даже не успели насладиться результатом хорошей работы, чтобы возвратиться в игру. Это было досадно. Да, есть разница в качестве", - отметил ван Леувен.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Порту.

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Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Патрик ван Леувен

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