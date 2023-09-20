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Хави - о победе над Антверпеном: Один из лучших матчей за время моей работы

Испанец считает, что в текущем сезоне команда вышла на новый уровень.
Сегодня, 12:20
Хави
Хави

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона уничтожила Антверпен

Испанский специалист Хави дал свой комментарий по завершению матча. 

По словам рулевого каталонцев, матч против чемпиона Бельгии и прошлый тур чемпионата Испании против Бетиса - лучшие матчи команды под его руководством.

"Я очень доволен и счастлив. Не только результатом 5-0, но и самой игрой. Тем, как мы играли, взаимопониманием. Этот матч и субботний - лучшие по уровню, которые мы провели за время моей работы здесь.

Пришли новички, которые повысили общий уровень. Мы стали лучше как команда в целом. Горжусь командой, но нам нужно продолжать в том же духе.

Канселу и Гюндоган ранее работалис тренером, который ставит подобную игру. Приятно наблюдать за их игрой. Как и за Жоау Феликсом, который прекрасно понимает свою роль и получает от нее удовольствие". 

Также Хави подчеркнул важность того, что такой уровень игры должен быть весь сезон. 

" Важно сохранить такой уровень игры, концентрации и голода. Команда получает удовольствие от этого. В прошлом году нам не хватало более качественной игры в позиционном нападении, и сейчас мы это исправили.

Ван Боммел сказал мне, что у нас очень хорошая команда, и я ответил ему, что это действительно так.

У нас очень сложная группа. Мы хотим выйти в 1/8 финала, и если сможем занять 1-е место в группе, будет замечательно", - сказал Хави.

Отметим, что в параллельном матче квартета Шахтер уступил Порту со счетом 1:3 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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